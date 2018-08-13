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onu kahretsin bizi mahvetti!

ABD Başkanı ’a tepki gösteren Albayrak, “’da bir adam var, kahretsin. Bizi mahvetti” dedi

Allah onu kahretsin bizi mahvetti!
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalar yaparken ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. kuru nedeniyle yapmanın zorlaştığını dile getiren Albayrak, "'daki var ya bir adam kahretsin. O Allah'ın cezası bizi mahvetti. , başkanla beraber çok titiz çalışma içindeyiz. Cicim ayları geçti. Muhakkak transfer yapacağız. Akşamdan sabaha kadar maçı izliyoruz hocayla beraber" dedi.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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