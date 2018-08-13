Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te katıldığı bir programda açıklamalar yaparken ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Döviz kuru nedeniyle transfer yapmanın zorlaştığını dile getiren Albayrak, "Amerika'daki var ya bir adam Allah kahretsin. O Allah'ın cezası bizi mahvetti. Hocayla, başkanla beraber çok titiz çalışma içindeyiz. Cicim ayları geçti. Muhakkak transfer yapacağız. Akşamdan sabaha kadar maçı izliyoruz hocayla beraber" dedi.
Allah onu kahretsin bizi mahvetti!
ABD Başkanı Trump’a tepki gösteren Albayrak, “Amerika’da bir adam var, Allah kahretsin. Bizi mahvetti” dedi
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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