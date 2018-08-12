Son dakikada korku VAR

maçının 90+6. dakikasında top F.Bahçeli futbolcuların eline çarpınca hakemkararına başvurdu. Ancak pozisyonun penaltı olmadığına karar verildi. Bu durum F.Bahçe tribünlerinde korku yarattı.dakikada iselehine penaltı kararına hükmetti. Ancak daha sonra VAR sistemi devreye girdi. Ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.