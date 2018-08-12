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Son dakikada korku VAR

90+6’da penaltı bekledi. VAR pozisyonunu izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı olmadığına karar verdi

Son dakikada korku VAR
F.Bahçe- Bursa maçının 90+6. dakikasında top F.Bahçeli futbolcuların eline çarpınca hakem VAR kararına başvurdu. Ancak pozisyonun penaltı olmadığına karar verildi. Bu durum F.Bahçe tribünlerinde korku yarattı. 58. dakikada ise Meler, Bursaspor lehine penaltı kararına hükmetti. Ancak daha sonra VAR sistemi devreye girdi. Ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

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