Slimani tamam sıra stoperde

F.Bahçe stoper transferine odaklandı... Ayew ve Slimani transferlerini tamamlayan Sarı- Lacivertliler, futbolcu satışı yaptıktan sonra yıldız bir stoperi kadrosuna katacak. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki stoperler Kara Mbodji, Mateo Musacchio ve Martins Indi... Yönetim, bu 3 isimle temaslarını hızlandırdı. 3 isimden birinn önümüzdeki hafta kiralık olarak alınması bekleniyor.



​ INDİ'NİN SAKATLIĞI ARAŞTIRILACAK

İngiltere Ligi takımlarından Stoke City'de forma giyen Hollandalı stoper Martins Indi 26 yaşında... Cocu'nun öncelikli hedefi o... Ancak, tecrübeli futbolcu dün oynanan Brendford maçında sakatlandı. Onun transferinde sakatlık durumuna göre hareket edilecek.



YEDEKLER İSE KARA VE MATEO

Listedeki diğer isimler ise Anderlecht'in Senegalli stoperi Kara Mbodj. 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Milan'ın 27 yaşındaki Arjantinli stoperi Mateo Musacchio'da bir başka alternatif.