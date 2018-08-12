Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Süper Kupa'lı Akhisarspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Talisca'nın yokluğunda ilk lig maçına çıkan kartal, geçen sezon Brezilyalı yıldızın ayağına baktığı lig maçlarının aksine oynadığı takım oyunu ve yüksek temposuyla baş döndürdü. Kartal'a galibiyeti Pepe (39') ve Ryan Babel'in (42') golleri getirirken, Akhisar'ın sayısı Necip Uysal'ın ikramında Yehven Seleznyov'dan geldi.







Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu açılış maçında Akhisarspor'lar karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

Galatasaray'ı penaltılarla yenerek Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor karşısında etkili bir futbol sergileyen siyah-beyazlılar, galibiyete Pepe ve Ryan Babel'in ilk yarıdaki golleriyle uzandı.

Akhisarspor'un maçtaki tek golünü Yehven Seleznyov kaydetti.