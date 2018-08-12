Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya elde etti.
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen şampiyonada İbrahim Çolak, halka aletinde 15 bin 100 puan alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçla milli sporcu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını getirdi.
Öte yandan Yunan sporcu Eleftherios Petrounias'ın altın madalya kazandığı halka aletinde, Büyük Britanyalı Courtney Tulloch ise bronz madalyaya ulaştı.
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