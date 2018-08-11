UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Vodafone Park'ta Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta maçtan çok sahanın bozuk zemini konuşuldu. 12 Temmuz'da Shakira'nın Vodafone Park'ta verdiği konserden sonra zeminin bozulduğu iddia edildi. Konser sonrası zarar gören çimlerde yaz aylarında sıkça görülmekte olan çim hastalığı da baş gösterince zemin iyice bozuldu.
Zemine Shakira darbesi
Shakira konseri sonrası Vodafone Park’ın çimleri çok kötü hale geldi . Teknik heyet ve futbolcular dertli...
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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