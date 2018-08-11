Zemine Shakira darbesi

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında'ta Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 mağlup edenmaçtan çok sahanın bozuk zemini konuşuldu. 12 Temmuz'da Shakira'nın'ta verdiği konserden sonra zeminin bozulduğu iddia edildi.yaz aylarında sıkça görülmekte olan çim hastalığı da baş gösterince zemin iyice bozuldu.