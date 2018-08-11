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Zemine Shakira darbesi

Shakira konseri sonrası Vodafone Park’ın çimleri çok kötü hale geldi . Teknik heyet ve futbolcular dertli...

Zemine Shakira darbesi
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Vodafone Park'ta Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta maçtan çok sahanın bozuk zemini konuşuldu. 12 Temmuz'da Shakira'nın Vodafone Park'ta verdiği konserden sonra zeminin bozulduğu iddia edildi. Konser sonrası zarar gören çimlerde yaz aylarında sıkça görülmekte olan çim hastalığı da baş gösterince zemin iyice bozuldu.

  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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