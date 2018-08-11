Terim’den süper ders

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçında yıldızlarına ders verdi! Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Terim, Akhisar maçından sonra, "Hayal kırıklığına uğradığım oyuncularım var. Acilen gerekli aksiyonları alacağız" açıklamasını yaptı. Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Feghouli'ye makas attı.
EREN, SİNAN VE ONYEKURU
Ortaya koydukları futbol ve davranış şekillerinden hoşnut olmadığı 3 yıldızı kulübeye çeken Fatih Terim, onların yerine Ankaragücü maçına Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Onyekuru ile başladı.
SON ANA KADAR ISINDIRDI
G.Saray'ın hocası Terim, kulübedeki yıldızlardan Belhanda ve Feghouli'ye sonradan şans verdi. 3 oyuncuyu saha kenarında uzun süre ısındıran Terim, Belhanda'yı 81'de Feghouli'yi ise 84'te oyuna aldı.
HERKESİN OYNAMA HAKKI VAR!
Terim 3 oyuncunun yedek kalmasıyla ilgili, "Değişikliğin sebebi, Galatasaray büyük bir aile. Takımımız da bu ailenin bir parçası. Aile içerisinde herkesin oynama imkanı olmalı" ifadelerini kullandı.
EREN, SİNAN VE ONYEKURU
Ortaya koydukları futbol ve davranış şekillerinden hoşnut olmadığı 3 yıldızı kulübeye çeken Fatih Terim, onların yerine Ankaragücü maçına Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Onyekuru ile başladı.
SON ANA KADAR ISINDIRDI
G.Saray'ın hocası Terim, kulübedeki yıldızlardan Belhanda ve Feghouli'ye sonradan şans verdi. 3 oyuncuyu saha kenarında uzun süre ısındıran Terim, Belhanda'yı 81'de Feghouli'yi ise 84'te oyuna aldı.
HERKESİN OYNAMA HAKKI VAR!
Terim 3 oyuncunun yedek kalmasıyla ilgili, "Değişikliğin sebebi, Galatasaray büyük bir aile. Takımımız da bu ailenin bir parçası. Aile içerisinde herkesin oynama imkanı olmalı" ifadelerini kullandı.
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