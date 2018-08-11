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’ya üs kurdu

ve , forması giyen ve ’in tecrübeli kalecisi ’nın inde sona geldi

Kartal Londra’ya üs kurdu

Beşiktaş'ta de sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın transferden sorumlu iki yöneticisi Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğulları, birkaç gündür 'da kamp kurmuş durumda. İki yönetici, Belçikalı yıldız Nacer Chadli ve Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'nın transferini bitirmekte kararlı.

ADA'DA ÇOK SIKI PAZARLIK
Kara 'ın iki yöneticisi, Nacer Chadli ve David Ospina'yı büyük oranda ikna etti. ve , İngiliz kulüplerini ikna etmek için Londra'da yoğun bir çaba harcıyor.



ORMAN DA İNGİLTERE YOLCUSU
Beşiktaş, iki oyuncuya da kiralık olarak istiyor. FFP nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Siyah- Beyazlılar'da Başkan Fikret Orman'ın da önümüzdeki günlerde 'ye gitmesi bekleniyor.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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