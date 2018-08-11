Kanarya açılışı Bursa’yla yapıyor

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında bugün sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-Lacivertli ekipte Aatıf dışında eksik bulunmuyor. Maç biletlerinin tamamının tükendiği de gelen haberler arasında.