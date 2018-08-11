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Kanarya açılışı Bursa’yla yapıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’e Bursaspor maçıyla başlıyor. 21.45’te satrt alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Açılış maçında tribünlerin tamamı dolu olacak

Kanarya açılışı Bursa’yla yapıyor
Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında bugün sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-Lacivertli ekipte Aatıf dışında eksik bulunmuyor. Maç biletlerinin tamamının tükendiği de gelen haberler arasında.
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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