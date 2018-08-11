Altın fabrika!

Altınordu adeta para basıyor... İzmir temsilcisi, son 6 yılda Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde altyapıya verdiği değer, yaptığı tesis ve turnuvalarla yalnız Türkiye'de değil tüm Avrupa'da adından söz ettirdi.
Altınordu, 2 yılda 4 genç futbolcusunun satışından 17 milyon Euro bonservis kazandı. Altınordu, Çağlar Söyüncü'nün Freiburg ve Leicester'a transferinden 8 milyon Euro, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferinden 4.5 milyon Euro kazandı. İzmir ekibi, F.Bahçe'ye sattığı Berke Özer ve Barış Alıcı'dan ise kasasına 4 milyon Euro koydu.
Altınordu, 2 yılda 4 genç futbolcusunun satışından 17 milyon Euro bonservis kazandı. Altınordu, Çağlar Söyüncü'nün Freiburg ve Leicester'a transferinden 8 milyon Euro, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferinden 4.5 milyon Euro kazandı. İzmir ekibi, F.Bahçe'ye sattığı Berke Özer ve Barış Alıcı'dan ise kasasına 4 milyon Euro koydu.
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