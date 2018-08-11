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Demir zaferle başladı

1. Lig’in açılış maçında , Karabük’ü 26’da Galip’in attığı golle mağlup etti...

Adana Demir zaferle başladı
Spor Toto 1.Lig'in açılış maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kardemir 'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede konuk ekibe 3 puanı getiren tek golü 26. dakikada Galip Güzel kaydetti.

KARABÜK GENÇLERLE ÇIKTI
Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Karabükspor, Adana Demirspor karşılaşmanısında yeni transferlerine lisans çıkaramadığı için genç oyunculardan kurulu bir takımla yer aldı
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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