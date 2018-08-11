Adana Demir zaferle başladı

Spor Toto 1.Lig'in açılış maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede konuk ekibe 3 puanı getiren tek golü 26. dakikada Galip Güzel kaydetti.
KARABÜK GENÇLERLE ÇIKTI
Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Karabükspor, Adana Demirspor karşılaşmanısında yeni transferlerine lisans çıkaramadığı için genç oyunculardan kurulu bir takımla yer aldı
KARABÜK GENÇLERLE ÇIKTI
Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Karabükspor, Adana Demirspor karşılaşmanısında yeni transferlerine lisans çıkaramadığı için genç oyunculardan kurulu bir takımla yer aldı
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