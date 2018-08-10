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Çağlar ’de

, Milli futbolcuyu 21 milyon karşılığında etti...

Çağlar Leicester City’de
Leicester, Freiburg'dan Çağlar Söyüncü'yü 21 milyon karşılığında etti... İngiliz ekibi 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç yıldız, eski kulübü Altınordu'ya da para kazandırdı... İzmir ekibi yetiştirme bedeli olarak transferden yüzde 25 pay alacak. Leicester, Altınordu'ya 5.25 milyon Euro ödeyecek.
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