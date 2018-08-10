Leicester, Freiburg'dan Çağlar Söyüncü'yü 21 milyon Euro karşılığında transfer etti... İngiliz ekibi 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç yıldız, eski kulübü Altınordu'ya da para kazandırdı... İzmir ekibi yetiştirme bedeli olarak transferden yüzde 25 pay alacak. Leicester, Altınordu'ya 5.25 milyon Euro ödeyecek.
Çağlar Leicester City’de
Leicester City, Milli futbolcuyu 21 milyon Euro karşılığında transfer etti...
Etiketler: Leicester City , transfer , İzmir , euro , Altınordu
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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