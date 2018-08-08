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Terim’den mini revizyon

’ın ile oynayacağı maçta ’nin yerine ’yu ilk 11’de oynaması bekleniyor...

Terim’den mini revizyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ile yarın oynanacak ligin açılış maçında mini revizyon yapmayı planladığı ortaya çıktı. Akhisarspor maçında ortaya konan mücadeleden memnun olmayan tecrübeli hocanın Feghouli'nin yerine bu maçta Henry Onyekuru'ya şans tanıyacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YAKINDAN İLGİLENDİ
Onyekuru ile hafta başından beri yakından ilgilenen 'in Nijeryalı futbolcuya istediklerini tek tek anlattığı ortaya çıktı. Onyekuru'nun idman performansından çok memnun kalan Fatih Terim'in Ankaragücü maçında bu oyuncuya ilk 11'de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim'in ayrıca 'nun yerine Selçuk'a şans vermesi bekleniyor. Ayrıca veya Sinan'ın da 'nın yerine oynayacağı öne sürüldü. Bu durumda Ankaragücü önünde çift forvetle oynayacak.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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