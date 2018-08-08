Yol Durumu
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yolunda

alt yapısından çıktıktan sonra 'un yolunu tutan milli yıldız 'nün yeni durağı Premier Lig oldu.

Altınordu'dan Freiburg'a transfer olarak büyük bir çıkış yaşayan ve ardından Avrupa kulüplerinin transfer listesinden adı düşmeyen Çağlar Söyüncü Premier Lig'in yolunu tuttu. Son olarak Arsenal'in ısrarla istediği milli stoperi Leicester City kaptı.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 11:12
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