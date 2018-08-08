Altınordu'dan Freiburg'a transfer olarak büyük bir çıkış yaşayan ve ardından Avrupa kulüplerinin transfer listesinden adı düşmeyen Çağlar Söyüncü Premier Lig'in yolunu tuttu. Son olarak Arsenal'in ısrarla istediği milli stoperi Leicester City kaptı.
Çağlar Söyüncü Leicester City yolunda
Altınordu alt yapısından çıktıktan sonra Freiburg'un yolunu tutan milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni durağı Premier Lig oldu.
Etiketler: Çağlar Söyüncü , Leicester City , Altınordu , Arsenal , Freiburg
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