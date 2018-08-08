G.Saray Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda gole yönelik çalışma yapıldı. Terim zaman zaman uyarılar yaptı.
Ankaragücü mesaisi sürdü
Galatasaray, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü
Etiketler: TEKNİK DİREKTÖR , Fatih Terim , Ankaragücü , Galatasaray
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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