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oynamak istedi Cocu 'dur' dedi

antrenmana çıkan Ayew, ayağındaki sına rağmen oynamak istedi. Oyuncusunu riske atmak istemeyen Cocu, yıldızı kadroya almadı

Andre Ayew oynamak istedi Cocu dur dedi
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında dün gece Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew kadroda yer almadı. antermanda kendisini deneyen Ganalı yıldızın sına rağmen oynamak istediği. Ancak oyuncusunu riske atmak istemeyen Cocu, buna izin vermedi.

BEKLEMESİ GEREK!
Fererbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ayew'in durumu ile ilgili yaptığı açıklamada "Sahada olmak istiyordu ama beklemesi gerekecek. Sakatlığını daha da kötüye gitmesini istemedik. Risk almamanın daha doğru olduğunu düşündük" dedi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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