Kartal’a kolay lokma

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Lask Linz'i oynanacak 2 maç sonrasında elediği takdirde Play Off'ta Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmaları 23 Ağustos'ta rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak.
PARTİZAN 2. SIRADA BİTİRDİ
Danimarka takımı Nordsjaelland geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirdi. Bu sezon ise ligde 7. durumda. Sırbistan takımı Partizan geçen sezon kendi ligini Kızılyıldız'ın ardından 2. sırada tamamladı.
PARTİZAN 2. SIRADA BİTİRDİ
Danimarka takımı Nordsjaelland geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirdi. Bu sezon ise ligde 7. durumda. Sırbistan takımı Partizan geçen sezon kendi ligini Kızılyıldız'ın ardından 2. sırada tamamladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.