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’a kolay lokma

UEFA 3. Ön Eleme Turu’nda ’i elseer Play- Off’ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin tur atlayanıyla karşılaşacak

Kartal’a kolay lokma
UEFA 3. Ön Eleme Turu'nda ekibi Lask Linz'i oynanacak 2 maç sonrasında elediği takdirde Play Off'ta Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmaları 23 Ağustos'ta rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak.



PARTİZAN 2. SIRADA BİTİRDİ
Danimarka takımı Nordsjaelland geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirdi. Bu sezon ise ligde 7. durumda. Sırbistan takımı Partizan geçen sezon kendi ligini Kızılyıldız'ın ardından 2. sırada tamamladı.
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