Kartal'da kadroda düşünülmeyen Negredo'ya İspanyol kulüplerinin ardından İngiliz takımları da talip oldu. Cardiff City ve Aston Villa'nın Negredo için Beşiktaş'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ancak bu oyuncunun yılda 4 milyon 200 bin Euro almasını çok bulan 2 takımın futbolcuya yıllık en fazla 3 milyon Euro önereceği öğrenildi. Beşiktaş'ın ise bonservis bedeli konusunda bir sorun çıkarmayacağı ve Negredo'dan kurtulmak için her teklife açık olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Cardiff city&A.villa’dan Negredo’ya teklif
Beşiktaş’ın golcü oyuncusuna İspanyol kulüplerinin ardından Cardiff City ve A.Villa da talip oldu
Etiketler: Cardiff City , Aston Villa , Negredo , Beşiktaş , Kartal
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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