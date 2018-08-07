Cardiff city&A.villa’dan Negredo’ya teklif

Kartal'da kadroda düşünülmeyen Negredo'ya İspanyol kulüplerinin ardından İngiliz takımları da talip oldu. Cardiff City ve Aston Villa'nın Negredo için Beşiktaş'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ancak bu oyuncunun yılda 4 milyon 200 bin Euro almasını çok bulan 2 takımın futbolcuya yıllık en fazla 3 milyon Euro önereceği öğrenildi. Beşiktaş'ın ise bonservis bedeli konusunda bir sorun çıkarmayacağı ve Negredo'dan kurtulmak için her teklife açık olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.