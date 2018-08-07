Buyrun atletizm şölenine

Türkiye'nin 43 sporcuyla katılacağı 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası Berlin'de başlıyor. Organizasyona 1542 sporcu katılacak. Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları altın için koşacak. Yasemin Can kadınlar 5 bin ve 10 bin metre, Polat Kemboi Arıkan erkekler 10 bin metre, Yasmani Copello da 400 metre engelli de altın madalya kovalayacak.
GULIYEV İDDİALI
2017'de erkekler 200 metrede kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan ünlü atlet Ramil Guliyev ise bu kez Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalya için piste çıkacak.
GULIYEV İDDİALI
2017'de erkekler 200 metrede kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan ünlü atlet Ramil Guliyev ise bu kez Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalya için piste çıkacak.
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