Şimdi feda zamanı

Trabzonspor'da sözleşmesi devam eden futbolcularla bu hafta yeni mukaveleler yapılacak. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, oyunculara yaptıkları fedakarlık çağrısının olumlu yanıt bulduğunu ve bu hafta içerisinde yeni sözleşmelerin imzalanacağını söyledi. Yönetim 5 oyuncuya yeniden imza attırmayı planlıyor.
İLK FEDAKARLIĞI ONUR YAPTI
Göreve geldikten kısa bir süre sonra yüksek maliyetli oyunculardan fedakarlık çağrısında bulunan Trabzonspor Yönetimi ilk olumlu mesajı Bordo-Mavili ekibin kaptanı Onur Recep Kıvrak'tan almıştı.
HACISALİHOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
Onur Recep Kıvrak'ın ardından Olcay Şahan, Sosa, Burak ve Onazi de indirim yapabileceklerini yönetime iletti. Hacısalihoğlu, "Feda çağrımıza olumlu yanıt veren futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
İLK FEDAKARLIĞI ONUR YAPTI
Göreve geldikten kısa bir süre sonra yüksek maliyetli oyunculardan fedakarlık çağrısında bulunan Trabzonspor Yönetimi ilk olumlu mesajı Bordo-Mavili ekibin kaptanı Onur Recep Kıvrak'tan almıştı.
HACISALİHOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
Onur Recep Kıvrak'ın ardından Olcay Şahan, Sosa, Burak ve Onazi de indirim yapabileceklerini yönetime iletti. Hacısalihoğlu, "Feda çağrımıza olumlu yanıt veren futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
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