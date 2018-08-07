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Şimdi feda zamanı

ekibinde , Sosa, , Burak ve Onazi ile yeni sözleşme yapılacak... Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Feda çağrısı yapan futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi...

Şimdi feda zamanı
Trabzonspor'da sözleşmesi devam eden futbolcularla bu hafta yeni mukaveleler yapılacak. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, oyunculara yaptıkları fedakarlık çağrısının olumlu yanıt bulduğunu ve bu hafta içerisinde yeni sözleşmelerin imzalanacağını söyledi. Yönetim 5 oyuncuya yeniden imza attırmayı planlıyor.

İLK FEDAKARLIĞI ONUR YAPTI
Göreve geldikten kısa bir süre sonra yüksek maliyetli oyunculardan fedakarlık çağrısında bulunan Trabzonspor Yönetimi olumlu mesajı Bordo-Mavili ekibin kaptanı Onur Recep Kıvrak'tan almıştı.

HACISALİHOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
Onur Recep Kıvrak'ın ardından , Sosa, Burak ve Onazi de indirim yapabileceklerini yönetime iletti. Hacısalihoğlu, "Feda çağrımıza olumlu yanıt veren futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
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