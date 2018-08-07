Akinyemi sürprizi

Trabzonspor'da forvet arayışları devam ederken Adeleke Akinyemi, menajerler tarafından önerildi. 19 yaşındaki oyuncuyu takip eden scout ekibi ise, "Potansiyeli var" raporu verdi. Ancak yönetim bir karar veremedi.



YÖNETİM KARARSIZ

Letonya 1. Lig ekiplerinden FK Ventspils forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun durumunu inceleyen yönetimin bu oyuncu için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.