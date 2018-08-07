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Akinyemi sürprizi

Menajerler golcü arayan ’a Ventspils’te oynayan Akinyemi’yi önerdi

Akinyemi sürprizi
Trabzonspor'da forvet arayışları devam ederken Adeleke Akinyemi, menajerler tarafından önerildi. 19 yaşındaki oyuncuyu takip eden scout ekibi ise, "Potansiyeli var" raporu verdi. Ancak yönetim bir karar veremedi.

YÖNETİM KARARSIZ
Letonya 1. Lig ekiplerinden FK Ventspils forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun durumunu inceleyen yönetimin bu oyuncu için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
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