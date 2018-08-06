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Zemin skandalı

Zemin skandalı
Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde zemin skandalı yaşandı. Stadyumun sıcak havalardan ötürü yıpranan zemininde futbolcular topu kontrol etmekte ve istedikleri gibi yönlendirmekte zorlandı.Oyuncuların performansını etkilediği gibi sağlığını da tehlikeye atan bozuk zemine Kulüp Doktoru Yener İnce tepki gösterdi. İnce, "Süper Kupa finali hak ettiği gibi güzel bir zeminde oynanmalı" ifadelerini kullandı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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