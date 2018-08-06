Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde zemin skandalı yaşandı. Stadyumun sıcak havalardan ötürü yıpranan zemininde futbolcular topu kontrol etmekte ve istedikleri gibi yönlendirmekte zorlandı.Oyuncuların performansını etkilediği gibi sağlığını da tehlikeye atan bozuk zemine Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tepki gösterdi. İnce, "Süper Kupa finali hak ettiği gibi güzel bir zeminde oynanmalı" ifadelerini kullandı.
Zemin skandalı
Etiketler: Süper Kupa , Galatasaray
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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