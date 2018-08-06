Valbuena ti’ye aldı!

F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın ülkesinde yayım yapan L'Equipe gazetesi, yıldız oyuncunun Sarı- Lacivertliler tarafından satış listesine konulduğunu yazdı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Valbuena'nın bu habere tepkisi bir hayli ilginç oldu. Sosyal medya hesaplarından L'Equipe'in ilgili haberini paylaşan Valbuena, hakkında çıkan iddiaları "Football Manager'da (FM) mı yoksa FIFA'da mı?" şeklinde yanıtladı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Valbuena'nın bu habere tepkisi bir hayli ilginç oldu. Sosyal medya hesaplarından L'Equipe'in ilgili haberini paylaşan Valbuena, hakkında çıkan iddiaları "Football Manager'da (FM) mı yoksa FIFA'da mı?" şeklinde yanıtladı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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