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Valbuena ti’ye aldı!

yıldız, hakkında çıkan transfer iddialarına hesabından alaycı bir dille yanıt verdi

Valbuena ti’ye aldı!
F.Bahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena'nın ülkesinde yayım yapan L'Equipe gazetesi, yıldız oyuncunun Sarı- Lacivertliler tarafından satış listesine konulduğunu yazdı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Valbuena'nın bu habere tepkisi bir hayli ilginç oldu. hesaplarından L'Equipe'in ilgili haberini paylaşan Valbuena, hakkında çıkan iddiaları "Football Manager'da (FM) mı yoksa FIFA'da mı?" şeklinde yanıtladı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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