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Süper Akhisar

’nın favorisi olarak gösterilen , Akhisar karşısında 5. dakikada Selezynov’un golüyle mağlup duruma düştü...Cimbom 79'da Eren'le maçı uzatmaya taşıdı . 120 dakikada denge bozulmadı. Penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor kupaya uzandı

Süper Akhisar
SÜPER Kupa'da zafer Akhisar'ın oldu. Akhisar normal süresi 1-1 biten maçta G.Saray'ı penaltılarda 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçın 1. dakikasında Muslera bir anda yerde kaldı. Seleznyov'un vuruşunda top defanstan döndü. 5'te Barbosa'nın şutunda direkten dönen topa Seleznyov vurdu. Akhisar 1-0 öne geçti.

SELEZNYOV DİREĞİ DÖVDÜ
Maçın 24. dakikasında Maicon'un kullandığı serbest atışta top barajdan döndü. Seken topa Maicon vurdu ancak top Fatih'te kaldı. 41'de Seleznyov'un vuruşunda top direkten döndü. Devre 1-0 sona erdi.

LOPES MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI
2.Devrenin 46. dakikasında Feghouli'nin ortasında 'in yaptığı kafa vuruşunda top çerçeveyi bulamadı. 70. dakikada Lopes kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu dışarı atarak takımını golden etti.

UZATMALARDA SKOR DEĞİŞMEDİ
Büyük bir baskı kuran G.Saray'da Eren 79'da dengeyi sağladı: 1-1. Uzatmanın 96. dakikasında Yunus'un vuruşunu Fatih kornere attı. Penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Akhisar maçı 6-5 kazanarak kupayı kazandı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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