Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe'nin Lask ile perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyeceği öğrenildi. Şenol Güneş'in bu maçta Pepe ile Fatih Aksoy'u ilk onbirde birlikte oynatması bekleniyor.
Pepe forma giyecek
Etiketler: Pepe , Şenol Güneş , UEFA , Beşiktaş
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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