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forma giyecek

Pepe forma giyecek
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe'nin Lask ile perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyeceği öğrenildi. Şenol Güneş'in bu maçta ile Fatih Aksoy'u ilk onbirde birlikte oynatması bekleniyor.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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