Morteza’ya yeni davet

Trabzonspor, kadrosuna 3. İranlı'yı eklemek için yoğun bir mesai harcıyor. Fırtına, Morteza Pouraliganji'yi ve menajerini bir kez daha Trabzon'a davet etti. Düşünmek için Bordo-Mavili kulübe çarşamba gününe kadar süre veren 26 yaşındaki oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.
BAŞKAN AÇIKLADI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Cagliari maçı öncesi yaptığı konuşmada, transfer için Perşembe gününe kadar süre vermesinin nedeninin de İranlı Morteza ile yapılan görüşmeler olduğu iddia edildi.
BAŞKAN AÇIKLADI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Cagliari maçı öncesi yaptığı konuşmada, transfer için Perşembe gününe kadar süre vermesinin nedeninin de İranlı Morteza ile yapılan görüşmeler olduğu iddia edildi.
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