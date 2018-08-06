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Morteza’ya yeni davet

spor, 1 aydır i için uğraş verdiği İranlı oyuncuyu bir kez daha Trabzon’a davet etti

Morteza’ya yeni davet
Trabzonspor, kadrosuna 3. İranlı'yı eklemek için yoğun bir mesai harcıyor. Fırtına, Morteza Pouraliganji'yi ve menajerini bir kez daha Trabzon'a davet etti. Düşünmek için Bordo-Mavili kulübe çarşamba gününe kadar süre veren 26 yaşındaki oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.

BAŞKAN AÇIKLADI
spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Cagliari maçı öncesi yaptığı konuşmada, için Perşembe gününe kadar süre vermesinin nedeninin de İranlı Morteza ile yapılan görüşmeler olduğu iddia edildi.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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