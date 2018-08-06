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Çizme’den Musacchıo iddiası

İtalyanlar, F.Bahçe’nin Milan’ın 27 yaşındaki stoperi ile ilgilendiğini duyurdu... Gazeteler, Fenerbahçe'nin dışında tecrübeli oyuncuya takımlarından Fulham'ın da talip olduğunu yazdı...

Çizme’den Musacchıo iddiası
F.Bahçe için yeni bir iddiası... İtalyan medyası, Sarı- Lacivertliler'in Milan'ın 27 yaşındaki Arjantinli stoperi Mateo Musacchio'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini istediğini yazdı... Gazetenin haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yönetimden Tangocu yıldızın transfer edilmesini istedi.

18 MİLYON EURO'LUK TRANSFER
İtalyan devi Milan, tecrübeli oyuncuyu geçtiğimiz sezon 18 milyon Euro bedel karşılığında İspanyol temsilcisi Villarreal'den transfer etmişti. Musacchio, 2009'da River Plate'ten Villarreal'e geçmişti.

UEFA'DA 5 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Mateo Musacchio, geçen sezon Serie A'da 15 maça çıktı. Bu maçlarda 1 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu Milan ile Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmada ise 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

MARTİNS INDI İÇİN BEKLEYİŞTE
F.Bahçe, stoper bölgesi için Arjantinli oyuncunun dışında Hollandalı Martins Indi için girişimlerini sürdürüyor. 'de oynayan futbolcunun durumu bu hafta netleşebilir
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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