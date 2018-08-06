Bir 'VAR'mış bir yokmuş

Dünya kupasında start alan VAR sistemi dün Türkiye'de ilk kez uygulandı. 44. dakikada Akhisar savunmasının arkasına sarkan Rodrigues, Dany'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır, önce faulü verdi sonra da sarı kartı çıkardı.
EN SON ÇAKIR İZLEDİ
Galatasaraylı futbolcular bu karara tepki göstererek itiraz etti. Cüneyt Çakır da VAR sistemine başvurulduğunu işaret etti. Riva'daki VAR odasından Cüney Çakır'a pozisyonu bir kez daha izlemesi talimatı geldi. Bunun üzerine Cüneyt Çakır, pozisyonu monitörden izledi. Çakır, yaptığı incelemenin ardından Dany'nin kırmızı kart görmesine gerek olmadığına hükmetti. 73. dakikada Eren Derdiyok'un pozisyonu da incelendi ve penaltı olmadığına karar verildi.
GOMİS KUPA FİNALİNE KAÇIRDIĞI PENALTI İLE DAMGA VURDU
Geçtiğimiz sezon attığı gollerlele Galatasaray'ın şampiyonluğundü büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, dün gece Konya'daki Süper Kupa finalinde etkisiz futbolunu adeta kader penaltısını kaçırarak taçlandırdı! Eski hırsı ve gücünde gözükmeyen Gomis'in konsantrasyon eksikliği de dikkat çekti.
2 AYI 'KÜSTÜM ŞOV'LA GEÇİRDİ...
Sezona yıllık ücretine zam isteyerek başlayan, bu isteği yönetim tarafından kabul edilmeyince küskünleri oynayan Gomis'in sezona hazır olmadığı açıkça görüldü. Teknik kadronun sezon öncesi bu sıkıntıyı çözmesi gerekiyor!
7'NCİ PENALTIDA 4'ÜNCÜ KEZ KAÇIRDI
Seri penaltı vuruşlarında kaçırdığı penaltıyla kupanın Akhisar'a gitmesine neden olan Gomis'in Galatasaray'daki penaltı istatistiği de iylice kötüye gidiyor. Fransız futbolcu Galatasaray'daki 7. penaltısında 4. kez kaçırdı.
TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Karşılaşma sonunda son derece üzgün olan Gomis'i başta kaptan Selçuk İnan olmak üzere takım arkadaşları yanına gelerek teselli etti. Ancak Gomis'in üzüntü ve şaşkınlığı hiç azalmadı!
EN SON ÇAKIR İZLEDİ
Galatasaraylı futbolcular bu karara tepki göstererek itiraz etti. Cüneyt Çakır da VAR sistemine başvurulduğunu işaret etti. Riva'daki VAR odasından Cüney Çakır'a pozisyonu bir kez daha izlemesi talimatı geldi. Bunun üzerine Cüneyt Çakır, pozisyonu monitörden izledi. Çakır, yaptığı incelemenin ardından Dany'nin kırmızı kart görmesine gerek olmadığına hükmetti. 73. dakikada Eren Derdiyok'un pozisyonu da incelendi ve penaltı olmadığına karar verildi.
GOMİS KUPA FİNALİNE KAÇIRDIĞI PENALTI İLE DAMGA VURDU
Geçtiğimiz sezon attığı gollerlele Galatasaray'ın şampiyonluğundü büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, dün gece Konya'daki Süper Kupa finalinde etkisiz futbolunu adeta kader penaltısını kaçırarak taçlandırdı! Eski hırsı ve gücünde gözükmeyen Gomis'in konsantrasyon eksikliği de dikkat çekti.
2 AYI 'KÜSTÜM ŞOV'LA GEÇİRDİ...
Sezona yıllık ücretine zam isteyerek başlayan, bu isteği yönetim tarafından kabul edilmeyince küskünleri oynayan Gomis'in sezona hazır olmadığı açıkça görüldü. Teknik kadronun sezon öncesi bu sıkıntıyı çözmesi gerekiyor!
7'NCİ PENALTIDA 4'ÜNCÜ KEZ KAÇIRDI
Seri penaltı vuruşlarında kaçırdığı penaltıyla kupanın Akhisar'a gitmesine neden olan Gomis'in Galatasaray'daki penaltı istatistiği de iylice kötüye gidiyor. Fransız futbolcu Galatasaray'daki 7. penaltısında 4. kez kaçırdı.
TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Karşılaşma sonunda son derece üzgün olan Gomis'i başta kaptan Selçuk İnan olmak üzere takım arkadaşları yanına gelerek teselli etti. Ancak Gomis'in üzüntü ve şaşkınlığı hiç azalmadı!
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