Beşiktaş’ı her zaman kalbimde taşıyacağım

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabri takımla vedalaşmak için İstanbul'a geldi. İspanyol kaleci açıklamalar yaparken gözyaşlarını tutamadı. Nereye giderse gitsin Beşiktaş'ın kalbinde olacağını söyleyen Fabri, "Eşimle birlikte İstanbul'a aşık olduk. Futbolcu olarak olmasa da İstanbul'a mutlaka geleceğim. Beşiktaş'ın bana verdiklerini asla unutmayacağım" ifadesini kullandı.
CENK GOL ATMASIN
Takımda 3 iyi kalecinin olduğunu belirten Fabri, "Onlar Beşiktaş'ın kalesini rahatlıkla korur"diye konuştu. Cenk Tosun'a rakip olacak olmasıyla ilgili konuşan Fabri, "Cenk çok iyi arkadaşım. Başka kalecilere gol atsın ama bana atmasın" diye konuştu.
CENK GOL ATMASIN
Takımda 3 iyi kalecinin olduğunu belirten Fabri, "Onlar Beşiktaş'ın kalesini rahatlıkla korur"diye konuştu. Cenk Tosun'a rakip olacak olmasıyla ilgili konuşan Fabri, "Cenk çok iyi arkadaşım. Başka kalecilere gol atsın ama bana atmasın" diye konuştu.
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