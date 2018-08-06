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’ı her zaman kalbimde taşıyacağım

’a olan Fabri dün ’a gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Gözyaşlarını tutamayan file bekçisi, “’ı her zaman kalbimde taşıyacağım”dedi

Beşiktaş’ı her zaman kalbimde taşıyacağım
Beşiktaş'tan Fulham'a olan Fabri takımla vedalaşmak için İstanbul'a geldi. İspanyol kaleci açıklamalar yaparken gözyaşlarını tutamadı. Nereye giderse gitsin Beşiktaş'ın kalbinde olacağını söyleyen Fabri, "Eşimle birlikte İstanbul'a aşık olduk. Futbolcu olarak olmasa da İstanbul'a mutlaka geleceğim. 'ın bana verdiklerini asla unutmayacağım" ifadesini kullandı.




CENK GOL ATMASIN
Takımda 3 iyi kalecinin olduğunu belirten Fabri, "Onlar Beşiktaş'ın kalesini rahatlıkla korur"diye konuştu. Cenk Tosun'a rakip olacak olmasıyla ilgili konuşan Fabri, "Cenk çok iyi arkadaşım. Başka kalecilere atsın ama bana atmasın" diye konuştu.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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