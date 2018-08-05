M.Topal&Ayew Benfica’ya yetişecek

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Andre Ayew'in tedavileri devam ediyor. İki futbolcunun da Portekiz'e götürülüp götürülmeyeceği bugün belli olacak. Ancak oynama şansları yüksek. Özellikle Josef cezalı olduğu için M.Topal'ın oynaması çok önemli.