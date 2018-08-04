İtalya'nın Başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında Genç Kadınlarda 53 kiloda Güreşçimiz Zeynep Yetgil, finalde Azerbaycanlı rakibi Tatyana Varansova'yı ilk devre biterken (10-0) sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Zeynep maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
Zeynep Yetgil 53 kiloda altın madalya kazandı
Etiketler: Altın madalya , Zeynep Yetgil , İtalya
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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