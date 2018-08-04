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53 kiloda kazandı

Zeynep Yetgil 53 kiloda altın madalya kazandı
İtalya'nın Başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında Genç Kadınlarda 53 kiloda Güreşçimiz Zeynep Yetgil, finalde Azerbaycanlı rakibi Tatyana Varansova'yı ilk devre biterken (10-0) sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve kazandı. Zeynep maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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