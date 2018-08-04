Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. 7 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica ile oynayacak olan Fenerbahçe'nin listesinde Aatif Chahechouhe, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu kadroda yer almadı. UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i kadrosuna dahil edemiyor. Bununla birlikte Salih Uçan da kesik yiyen isimlerden biri oldu.
UEFA listesinde 5 kesik
Fenerbahçe’nin UEFA listesinde 5 oyuncu yok!
Etiketler: UEFA , Aatif Chahechouhe , İsmail Köybaşı , salih uçan , Fenerbahçe , şampiyon ligi , Berke Özer , Ferdi Kadıoğlu , Benfica , transfer
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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