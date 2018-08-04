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listesinde 5 kesik

’nin listesinde 5 oyuncu yok!

UEFA listesinde 5 kesik
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. 7 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica ile oynayacak olan Fenerbahçe'nin listesinde Aatif Chahechouhe, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu kadroda yer almadı. UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i kadrosuna dahil edemiyor. Bununla birlikte Salih Uçan da kesik yiyen isimlerden biri oldu.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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