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i yattı idmana çıktı!

ile görüşmesi yapan İspanyol Alvaro , dünkü antrenmanda yer aldı...

Transferi yattı idmana çıktı!
İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile görüşmesi yapan Negredo'nun ilk görüşmelerden olumsuz bir sonuçla ayrıldığı öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Torshavn maçında kadroda yer almayan İspanyol golcü dünkü idmanda ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Siyah-Beyazlı yönetimin, Negredo'nun satılması için her kolaylığı sağlayacağı öğrenildi
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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