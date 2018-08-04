İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo'nun ilk görüşmelerden olumsuz bir sonuçla ayrıldığı öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Torshavn maçında kadroda yer almayan İspanyol golcü dünkü idmanda ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Siyah-Beyazlı yönetimin, Negredo'nun satılması için her kolaylığı sağlayacağı öğrenildi
Transferi yattı idmana çıktı!
Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan İspanyol Alvaro Negredo, dünkü antrenmanda yer aldı...
Etiketler: transfer , Negredo , Rayo Vallecano , UEFA
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.