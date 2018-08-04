Trabzonspor İstanbul’da taraftarıyla buluşuyor

Trabzonspor , yeni sezon hazırlıkları kapsamında son provasını bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta İtalyan ekibi Cagliari ile yapacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
BAŞKAN'DAN TARAFTARA DAVET
Trabzonspor'un yeni transferleri Vahid miri, Majid Hosseini ve Zargo Toure'nin sahne almasının beklendiği Cagliari maçı için taraftarlara seslenen başkan Ahmet Ağaoğlu, "50 bin taraftarı Olimpiyat Stadı'na bekliyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN'DAN TARAFTARA DAVET
Trabzonspor'un yeni transferleri Vahid miri, Majid Hosseini ve Zargo Toure'nin sahne almasının beklendiği Cagliari maçı için taraftarlara seslenen başkan Ahmet Ağaoğlu, "50 bin taraftarı Olimpiyat Stadı'na bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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