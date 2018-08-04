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’da taraftarıyla buluşuyor

Fırtına bugün saat 19.00’da ile karşılaşacak...

Trabzonspor İstanbul’da taraftarıyla buluşuyor
Trabzonspor , yeni sezon hazırlıkları kapsamında son provasını bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta İtalyan ekibi Cagliari ile yapacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak.

BAŞKAN'DAN TARAFTARA DAVET
Trabzonspor'un yeni transferleri Vahid miri, Majid Hosseini ve Zargo Toure'nin sahne almasının beklendiği maçı için taraftarlara seslenen başkan Ahmet Ağaoğlu, "50 bin taraftarı Olimpiyat Stadı'na bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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