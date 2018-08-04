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Taraftar istedi başkan ‘tamam’ dedi

, Silva ve Emre’nin i isteyen taraftarını başıyla onayladı

Taraftar transfer istedi başkan ‘tamam’ dedi
G.SARAY , başkan 'den Alanyasporlu Emre Akbaba ile Milan'dan Andre Silva'nın edilmesini istedi.

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Başkan Cengiz kürsüde konuşurken taraftarlar, " ve Emre Akbaba" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine gülümseyerek elini göğsüne götüren Cengiz, başıyla taraftarları onayladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar başkan Cengiz'e gösterdi.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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