Taraftar transfer istedi başkan ‘tamam’ dedi

G.SARAY taraftarları, başkan Mustafa Cengiz'den Alanyasporlu Emre Akbaba ile Milan'dan Andre Silva'nın transfer edilmesini istedi.
BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER
Başkan Cengiz kürsüde konuşurken taraftarlar, "Andre Silva ve Emre Akbaba" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine gülümseyerek elini göğsüne götüren Cengiz, başıyla taraftarları onayladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar başkan Cengiz'e büyük ilgi gösterdi.
BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER
Başkan Cengiz kürsüde konuşurken taraftarlar, "Andre Silva ve Emre Akbaba" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine gülümseyerek elini göğsüne götüren Cengiz, başıyla taraftarları onayladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar başkan Cengiz'e büyük ilgi gösterdi.
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