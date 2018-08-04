Bu sezon Spor Toto 1.Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, oyuncusu Stephane Sessegnon ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sessegnon, "Hedefimiz yeniden Süper Lig'e çıkmak" dedi.
Sessegnon yuvada kaldı
Etiketler: Spor toto , süper lig , Gençlerbirliği , Sessegnon
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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