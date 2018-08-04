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Orman’dan küfür tepkisi

Başkanı , Torshavn maçında ’ye yönelik kötü tezahüratlar üzerine açıklama yaptı. Orman, “Asla tasvip etmiyoruz” dedi

Orman’dan küfür tepkisi
Kulübü Başkanı Fikret Orman önceki akşam oynana Torshavn maçında tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmediğini söyledi.

HEDEFİMİZ BU DEĞİL
Kulübün internet sitesinden yer alan Orman'ın açıklamaları şöyle: Türk ailesinin tüm paydaşlarının ortak hedefi, futbolu güzelleştirmek ve sevdirmektir. Bu anlayışla Beşiktaşımızın dün akşam B36 Torshavn mücadelesi sırasında rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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