Orman’dan küfür tepkisi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman önceki akşam oynana Torshavn maçında tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmediğini söyledi.
HEDEFİMİZ BU DEĞİL
Kulübün internet sitesinden yer alan Orman'ın açıklamaları şöyle: Türk futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak hedefi, futbolu güzelleştirmek ve sevdirmektir. Bu anlayışla Beşiktaşımızın dün akşam B36 Torshavn mücadelesi sırasında rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz.
HEDEFİMİZ BU DEĞİL
Kulübün internet sitesinden yer alan Orman'ın açıklamaları şöyle: Türk futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak hedefi, futbolu güzelleştirmek ve sevdirmektir. Bu anlayışla Beşiktaşımızın dün akşam B36 Torshavn mücadelesi sırasında rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz.
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