Müthiş iddia

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Golcü transferinde kadroya katmak istediği eski oyuncusu Aboubakar'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından Correio da Manha'nın haberine göre siyah-beyazlı yönetimin Kamerunlu golcü için oldukça istekli olduğu belirtildi.
PORTO NE CEVAP VERECEK?
Beşiktaş'ın bu transfer için bir miktar para ile Pepe'yi vermeye hazır olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın takas hamlesiyle Aboubakar için istenen 20 milyon euroluk rakamı düşürmeye çalıştığı belirtildi.
ABOUBAKAR GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı ancak bu konuda Porto yönetiminin taviz vermediği ve yıldız oyuncuyu en iyi şartlarda serbest bırakacağı bir sözleşme aradığı öğrenildi
TEKLİF EDİLEN PARA NE KADAR!
HABERDE Beşiktaş'ın Pepe ile birlikte vereceği para miktarı açıklanmadı. Ancak rakamın 10-11 milyon Euro civarında olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.
PORTO NE CEVAP VERECEK?
Beşiktaş'ın bu transfer için bir miktar para ile Pepe'yi vermeye hazır olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın takas hamlesiyle Aboubakar için istenen 20 milyon euroluk rakamı düşürmeye çalıştığı belirtildi.
ABOUBAKAR GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı ancak bu konuda Porto yönetiminin taviz vermediği ve yıldız oyuncuyu en iyi şartlarda serbest bırakacağı bir sözleşme aradığı öğrenildi
TEKLİF EDİLEN PARA NE KADAR!
HABERDE Beşiktaş'ın Pepe ile birlikte vereceği para miktarı açıklanmadı. Ancak rakamın 10-11 milyon Euro civarında olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.
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