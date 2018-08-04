Lens bu kez göze girdi!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Torshavan maçındaki performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.
BABEL ORTAYA
Lens'in performansı Şenol Güneş'i yeni arayışlara itecek gibi duruyor. Hollandalı yıldızı sahada görmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in Babel'i 10 numaraya koyup veya kulübeye çekerek, Lens'i sola koyabileceği konuşuluyor.
3 YILDIZI TEBRİK ETTİ
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Torshavan maçından sonra Lens, Medel ve Caner'e özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi. Lens geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergilemiş ve eleştirilmişti.
BABEL ORTAYA
Lens'in performansı Şenol Güneş'i yeni arayışlara itecek gibi duruyor. Hollandalı yıldızı sahada görmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in Babel'i 10 numaraya koyup veya kulübeye çekerek, Lens'i sola koyabileceği konuşuluyor.
3 YILDIZI TEBRİK ETTİ
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Torshavan maçından sonra Lens, Medel ve Caner'e özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi. Lens geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergilemiş ve eleştirilmişti.
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