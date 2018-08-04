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Lens bu kez göze girdi!

yıldızın, Torshavn maçındaki performansı Şeno l Güneş’i mutlu etti. Tecrübeli hoca, ona özel teşekkür etti

Lens bu kez göze girdi!
Beşiktaş'ın yıldızı Jeremain Lens, Torshavan maçındaki performansıyla 'in yüzünü güldürdü.

BABEL ORTAYA
Lens'in performansı Şenol Güneş'i yeni arayışlara itecek gibi duruyor. Hollandalı yıldızı sahada görmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in Babel'i 10 numaraya koyup veya kulübeye çekerek, Lens'i sola koyabileceği konuşuluyor.

3 YILDIZI TEBRİK ETTİ
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Torshavan maçından sonra Lens, Medel ve Caner'e özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi. Lens geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergilemiş ve eleştirilmişti.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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