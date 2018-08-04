Kartal Veli ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği oyuncular arasında yer alan Veli Kavlak Siyah-Beyazlı takımdan gönderildi. Beşiktaş Yönetimi tecrübeli oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bu sezon 1.7 milyon Euro (10 milyon TL) kazanacak olan 29 yaşındaki futbolcunun birikmiş 700 bin Euro'luk da alacağı bulunuyordu. Beşiktaş Yönetimi'nin alacağına karşılık tecrübeli futbolcuya bonservisini verdiği ve sözleşmesini feshettiği belirlendi. Veli'yi Süper Lig takımlarından teklifler olduğu öğrenildi.