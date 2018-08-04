Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Belçika'nın Genk takımından bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Jakub Brabec için dün imza töreni düzenledi. Çekyalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu forma altında mücadele ederken formayı hak ettiğimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor’da Jakub Brabec imzaladı
Etiketler: Çaykur Rizespor , süper lig , Jakub Brabec , Belçika
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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