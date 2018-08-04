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’da imzaladı

Çaykur Rizespor’da Jakub Brabec imzaladı
Süper Lig ekiplerinden 'un Belçika'nın Genk takımından bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Jakub Brabec için dün imza töreni düzenledi. Çekyalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu forma altında mücadele ederken formayı hak ettiğimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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