Yol Durumu
  1. Bayernli yıldız resmen Barcelona'da

yolunda!

Stoper mevkisinde eksikliği bulunan , Denayer'i kulübü 'nin bırakmak istememesi üzerine 'a yöneldi.

G.Sarayda hedef Barcelonalı stoper

Galatasaray stoper adayları arasına bir ismi daha ekledi.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 10:35
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