Galatasaray stoper adayları arasına bir ismi daha ekledi.
Barcelonalı Marlon Santos Galatasaray yolunda!
Stoper mevkisinde eksikliği bulunan Galatasaray, Denayer'i kulübü Manchester City'nin bırakmak istememesi üzerine Barcelonalı Marlon Santos'a yöneldi.
Etiketler: Manchester City , Galatasaray , Marlon Santos , Barcelona
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.