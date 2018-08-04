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’yı yenersek önümüz iyice açılır!

Avustralya’yı yenersek önümüz iyice açılır!
A Milli Takımı oyuncusu Işıl Alben, Dünya Şampiyonası'nda gruptaki en kritik maçlarının Avustralya olduğunu belirterek, "Onları yenersek madalya için önümüz açık diye düşünüyorum. Çok istikrarlı bir takımız" dedi. koçu Ekrem Memnun ise "Büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz var" diye konuştu.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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