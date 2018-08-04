A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Işıl Alben, Dünya Şampiyonası'nda gruptaki en kritik maçlarının Avustralya olduğunu belirterek, "Onları yenersek madalya için önümüz açık diye düşünüyorum. Çok istikrarlı bir takımız" dedi. Milli Takım koçu Ekrem Memnun ise "Büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz var" diye konuştu.
Avustralya’yı yenersek önümüz iyice açılır!
Etiketler: Kadın Basketbol , Işıl Alben , Avustralya , milli takım , Ekrem Memnun
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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