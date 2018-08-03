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Samandıra’da ara vermek yok

Fenerbahçe, Cagliari maçının ardından Benfica hazırlıklarına ara vermeden başladı

Samandıra’da ara vermek yok
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü Benfica ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. İtalya temsilcisi Cagliari ile yapılan son hazırlık maçında ilk 11'de oynayan futbolcular, antrenmanı yenilenme ve aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamladı. Diğer futbolcuların ise dayanıklılık çalışması yaptığı gözlendi.
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