Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü Benfica ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. İtalya temsilcisi Cagliari ile yapılan son hazırlık maçında ilk 11'de oynayan futbolcular, antrenmanı yenilenme ve aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamladı. Diğer futbolcuların ise dayanıklılık çalışması yaptığı gözlendi.
Samandıra’da ara vermek yok
Fenerbahçe, Cagliari maçının ardından Benfica hazırlıklarına ara vermeden başladı
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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