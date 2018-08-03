Yol Durumu
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yolcusu

ile imza aşamasına geldi

Negredo İspanya yolcusu
Torshavn maçının kadrosuna alınmayan Alvaro 'nun İspanyol ekibi ile transfer görüşmesi yaptığı ve imza aşamasına geldiği öğrenildi. Prüz çıkmazsa Negredo ülkesine geri dönecek.
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