Torshavn maçının kadrosuna alınmayan Alvaro Negredo'nun İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yaptığı ve imza aşamasına geldiği öğrenildi. Prüz çıkmazsa Negredo ülkesine geri dönecek.
Negredo İspanya yolcusu
Rayo Vallecano ile imza aşamasına geldi
Etiketler: Negredo , İspanya , Rayo Vallecano
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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