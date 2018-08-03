Beşikta��, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek turladı. Kartal ilk dakikadan itibaren rakibini kendi ceza sahasına hapsetti. 18. dakikada Caner'in ortasına Tolgay kafayla vurdu. Top yan ağlarda kaldı. 31'de Lens'in asistinde Larin topu ağlara gönderdi: 1-0



2. GOLÜN ASİSTİ DE LENS'TEN

35'te Tolgay'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kale çizgisi üzerinden Eriksen çıkardı. 37'de Larin'in kafa vuruşu direkten geri geldi. 43'te Lens'in ortasına ceza sahası içinde dokunan Caner farkı 2'ye çıkardı.



CANER HEM ATTI HEM ATTIRDI

61'de Caner'in ortasına iyi yükselen Larin, topu kafayla Torshavn ağlarına gönderdi: 3-0. Caner Erkin'in 74'te yaptığı ortayı bu kez Oğuzhan kafayla ağlarla buluşturdu





​LARİN ŞOV!

76'da Gökhan Töre'nin asistinde Larin kendisinin 3. golünü attı. 90+2'de Kartal penaltı kazandı. Brezilyalı Vagner Love penaltıyı gole çevirdi: 6-0.



​LİNZ İKİ GOLLE KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Lilleström'ü deplasmanda 2-1 yenen LASK Linz, 3. Ön Eleme'de Beşiktaş'ın rakibi oldu.