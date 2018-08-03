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'de Indi sesleri

Comolli, 26 yaşındaki stoperin menajeri ile görüştü. Transfer, birkaç gün içinde netleşecek

Fenerbahçede Indi sesleri
F.Bahçe stoper için kolları sıvadı... Sarı-Lacivertliler, ekibi Stoke City'de forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper Martins Indi'yi kiralamak için tüm şartları zorluyor. F.Bahçe ü Damien Comolli, Indi'nin menajeri ile temas kurdu ve görüşmeler başladı.

COCU SENİ ÇOK İSTİYOR INDI!
Comollı'nin Hollandalı yıldızın menajerine, "Teknik direktörümüz Cocu, Indi'yi yakından tanıyor. Onu takımında görmek istiyor. Sistemine çok uygun bir oyuncu..." dediği öğrenildi



STOKE CİTY İLE SICAK TEMAS
Menajerin de bu görüşme sonrası Comolli'den süre istediği öğrenildi. Yüksek bonservisi nedeniyle Indi'yi kiralamak isteyen , 'yi de ikna etmek için çaba harcıyor

​SOLDA DA OYNAYABİLİYOR
Feyenoord ve Porto gibi takımlarda forma giyen , kariyerinde 250 maça çıktı. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu maçlarda 9 gol attı. Indi, savunmanın solunda da oynayabiliyor.
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