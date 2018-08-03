Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasman oynayacağı maçın biletleri Maraton tribünün altında kombine satış merkezinden yapılıyor... Biletlerin fiyatı ise 25 Euro...
Benfica 25 maçı Euro
Etiketler: Benfica , Ön Elemesi , Fenerbahçe
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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