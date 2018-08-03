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25 maçı Euro

Benfica 25 maçı Euro
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 'nde Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasman oynayacağı maçın biletleri Maraton tribünün altında kombine satış merkezinden yapılıyor... Biletlerin fiyatı ise 25 Euro...
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