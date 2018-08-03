Ayew henüz yüzde 50’de

Fenerbahçe'nin Swansea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı kanat oyuncusu Andre Ayew'in Sarı-Lacivertli takıma imza atmadan önce İngiliz kulübünde çalışmalara başladığı ancak, Fenerli futbolcular kadar idman yapmadığı öğrenildi. Ayew, Fener'e gelmeden önce bir maçta 45 dakika sahada kaldı.

FARKI KAPATACAK

Cocu'nun aradaki farkı kapatmak için Ayew'e ekstra yüklemeler yapacağı öğrenildi. Buna karşın Cagliari maçında iyi oynayan Ayew için Hollandalı teknik adam, "Açığı kapatınca daha iyi olacak. Fiziksel açıdan daha da gelişebileceğine inandığım önemli bir oyuncu" dedi.