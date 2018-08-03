Ada’dan Origi iddiası

Beşiktaş yabancı transferinde arayışlarını sürdürüyor. İngiliz basını ise Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon Liverpool'da forma şansı bulması çok zor olan Divock Origi'yi listenin başına aldığını okurlarına duyurdu. Haberde Beşiktaş Yönetimi'nin 23 yaşındaki golcü futbolcu için Liverpool'a kiralama teklifinde bulunduğu vurgulandı.
Gazeteler, Belçikalı futbolcunun Liverpool'un ABD'de yaptığı kampta kendisini gösteremediğini vurgulayarak, "Bu oyuncunun başka bir takıma kiralanması ya da satılması yüksek ihtimal" yorumunu yaptı.
Gazeteler, Belçikalı futbolcunun Liverpool'un ABD'de yaptığı kampta kendisini gösteremediğini vurgulayarak, "Bu oyuncunun başka bir takıma kiralanması ya da satılması yüksek ihtimal" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.