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Ada’dan Origi iddiası

medyası, ’da forma şansı azalan ’nin Siyah-Beyazlı takıma kiralanma ihtimalinin yükseldiğini duyurdu...

Ada’dan Origi iddiası
Beşiktaş yabancı transferinde arayışlarını sürdürüyor. basını ise Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon Liverpool'da forma şansı bulması çok zor olan Divock Origi'yi listenin başına aldığını okurlarına duyurdu. Haberde Beşiktaş Yönetimi'nin 23 yaşındaki golcü futbolcu için Liverpool'a kiralama teklifinde bulunduğu vurgulandı.

Gazeteler, Belçikalı futbolcunun 'un ABD'de yaptığı kampta kendisini gösteremediğini vurgulayarak, "Bu oyuncunun başka bir takıma kiralanması ya da satılması yüksek ihtimal" yorumunu yaptı.
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